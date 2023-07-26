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Райффайзенбанк установит комиссию в 1% при внесении до 200 тыс. рублей в своих кассах

Райффайзенбанк с 1 августа установит комиссию в 1% при внесении наличных на сумму до 200 тыс. рублей в кассах кредитной организации. Минимальный размер комиссии составит 300 рублей, следует из сообщения банка.

Райффайзенбанк изменит тарифы на внесение наличных в своих кассах
© ТАСС

Ранее комиссия взималась при внесении до 30 тыс. рублей.

"С 1 августа 2023 года изменятся тарифы на внесение наличных рублей в кассах Райффайзеньанка. При внесении от 200 тыс. рублей комиссия отсутствует. При внесении до 200 тыс. рублей комиссия составит 1% от суммы, но не менее 300 рублей. Это позволит нам оптимизировать нагрузку на кассы и обеспечивать высокую скорость и качество обслуживания клиентов в офисах", - говорится в сообщении банка.

При этом внесение наличных рублей в банкоматах Райфайзенбанка остается бесплатным и не ограничено по сумме.

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"Обратите внимание, что за одну операцию в банкомате можно внести не более 300 купюр любого номинала", - напомнили в кредитной организации .

Также клиенты банка могут без комиссии пополнять карты в банкоматах банков-партнеров.

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