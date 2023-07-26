Райффайзенбанк изменит тарифы на внесение наличных в своих кассах

"С 1 августа 2023 года изменятся тарифы на внесение наличных рублей в кассах Райффайзеньанка. При внесении от 200 тыс. рублей комиссия отсутствует. При внесении до 200 тыс. рублей комиссия составит 1% от суммы, но не менее 300 рублей. Это позволит нам оптимизировать нагрузку на кассы и обеспечивать высокую скорость и качество обслуживания клиентов в офисах", - говорится в сообщении банка.