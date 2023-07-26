Райффайзенбанк приостановит прием и покупку валюты у населения

Райффайзенбанк с 1 августа приостанавливает прием и покупку валюты у населения
Райффайзенбанк с 1 августа 2023 года приостанавливает прием и покупку долларов США и евро в кассах банка у физических лиц, говорится в сообщении банка.
«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — поясняет причину такого ограничения кредитная организация.
Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в мобильном приложении и онлайн-банке.
Банк продолжает принимать рубли, их можно вносить в банкоматах и кассах банка. Внесение в банкоматах мгновенно и бесплатно. Однако за внесение рублей на рублевый счет в отделениях банка с 1 августа увеличивается комиссия. На сумму до 200 тысяч рублей — комиссия составит 1%, минимум 300 рублей, сумму больше можно вносить без комиссии. При внесении рублей на валютный счет комиссия не взимается, конвертация проходит по внутреннему курсу банка.
Райффайзенбанк планомерно идет по пути ужесточения комиссий и условий обслуживания в России.
- Так, банк с 1 июля 2023 года ввел комиссию за внесение наличных на свои дебетовые карты через банкоматы сторонних банков. Комиссия будет распространяться на сумму свыше 300 тысяч рублей в месяц. Пополнение счета через банкоматы Райффайзенбанка и банков-партнеров остается бесплатным.
- С конца июня клиенты Райффайзенбанка больше не могут проводить исходящие платежи в евро в другой банк, если он находится в одной из этих стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Молдавия, ОАЭ, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
- В марте банк объявил, что не будет открывать валютные счета юридическим лицам. Ограничение распространяется в том числе и на индивидуальных предпринимателей.