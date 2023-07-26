Райффайзенбанк приостановит прием и покупку валюты у населения

Райффайзенбанк с 1 августа 2023 года приостанавливает прием и покупку долларов США и евро в кассах банка у физических лиц, говорится в сообщении банка.

Банк продолжает принимать рубли, их можно вносить в банкоматах и кассах банка. Внесение в банкоматах мгновенно и бесплатно. Однако за внесение рублей на рублевый счет в отделениях банка с 1 августа увеличивается комиссия. На сумму до 200 тысяч рублей — комиссия составит 1%, минимум 300 рублей, сумму больше можно вносить без комиссии. При внесении рублей на валютный счет комиссия не взимается, конвертация проходит по внутреннему курсу банка.