В Москве открылся первый магазин турецкого бренда Kelebek
Первый в России магазин турецкого мебельного бренда Kelebek начал работу в торговом центре «Мега Теплый Стан». Об этом пишет РИА Недвижимость.
Магазин занял площади «Снежной королевы» и, по словам коммерческого директора эксклюзивного импортера Kelebek Дениса Разумова, для посетителей откроется на этой неделе.
В первом магазине бренда в России представлена корпусная и мягкая мебель, матрасы, предметы декора и текстиль, а также товары для сада.
«Пока здесь не будет кухни, не будет для ванных комнат мебели и сантехники. Остальное все есть: текстиль, декор, спальни, гостиные, диваны, стулья, банкетки», - пояснил Разумов.
По его словам, компания также намерена в ближайшее время провести переговоры с торговыми центрами «Мега» по вопросу открытия новых магазинов Kelebek во всех регионах, где у них есть торговые центры.
Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратила, в частности, IKEA. Весной 2022 года шведский ретейлер приостановил работу магазинов IKEA, а в августе окончательно прекратил продажу своих товаров.
При этом освободившиеся после ухода IKEA площади рассматривает под свои гипермаркеты компания-производитель товаров для сна «Аскона».