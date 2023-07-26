В Москве открылся первый магазин турецкого бренда Kelebek

Первый в России магазин турецкого мебельного бренда Kelebek начал работу в торговом центре «Мега Теплый Стан». Об этом пишет РИА Недвижимость.

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Магазин занял площади «Снежной королевы» и, по словам коммерческого директора эксклюзивного импортера Kelebek Дениса Разумова, для посетителей откроется на этой неделе.

В первом магазине бренда в России представлена корпусная и мягкая мебель, матрасы, предметы декора и текстиль, а также товары для сада.

«Пока здесь не будет кухни, не будет для ванных комнат мебели и сантехники. Остальное все есть: текстиль, декор, спальни, гостиные, диваны, стулья, банкетки», - пояснил Разумов.

По его словам, компания также намерена в ближайшее время провести переговоры с торговыми центрами «Мега» по вопросу открытия новых магазинов Kelebek во всех регионах, где у них есть торговые центры.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратила, в частности, IKEA. Весной 2022 года шведский ретейлер приостановил работу магазинов IKEA, а в августе окончательно прекратил продажу своих товаров.