В Уфе состоялось торжественное открытие форума «Умный город – Умная страна»

– «Умный город – Умная страна» – это уникальная площадка по обмену опытом, который задает вектор развития всей строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России. На полях форума уже не первый год эксперты находят ответы на актуальные вызовы цифровой трансформации. Автоматизация различных процессов дает мощный импульс развитию городской экономики и инфраструктуры. Форум уже зарекомендовал себя как авторитетная и эффективная площадка для обмена опытом по внедрению передовых цифровых практик и технологий. Уверен, что в этот раз нам удастся найти перспективные решения по многим отраслевым вопросам. Желаю всем плодотворной работы и успешной реализации проектов, – отметил Дмитрий Чернышенко.