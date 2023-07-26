В Уфе состоялось торжественное открытие форума «Умный город – Умная страна»
В столице Республики Башкортостан состоялось торжественное открытие IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна». Мероприятие прошло в Конгресс-холле «Торатау». На участие в форуме было подано более 2000 заявок. Впервые за историю мероприятия на площадке присутствуют 7 заместителей федеральных министров.
В начале пленарного заседания присутствующим зачитали приветственное слово заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.
– «Умный город – Умная страна» – это уникальная площадка по обмену опытом, который задает вектор развития всей строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России. На полях форума уже не первый год эксперты находят ответы на актуальные вызовы цифровой трансформации. Автоматизация различных процессов дает мощный импульс развитию городской экономики и инфраструктуры. Форум уже зарекомендовал себя как авторитетная и эффективная площадка для обмена опытом по внедрению передовых цифровых практик и технологий. Уверен, что в этот раз нам удастся найти перспективные решения по многим отраслевым вопросам. Желаю всем плодотворной работы и успешной реализации проектов, – отметил Дмитрий Чернышенко.
Также гостям и участникам форума «Умный город – Умная страна» было зачитано приветственное слово министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина.
– В этом году исполняется 5 лет с начала активной реализации мероприятий ведомственного проекта Минстроя по цифровизации городского хозяйства «Умный город». За это время более 200 городов из разных регионов нашей страны внедрили современные цифровые решения, главной целью которых является создание безопасных и комфортных условий для жизни граждан. Форум «Умный город – Умная страна» – одно из ключевых событий в области цифровой трансформации городов. Его участники могут обсудить условия дальнейшего развития интеллектуальных городских систем, выработать эффективные механизмы взаимодействия с представителями органов власти, бизнеса и отраслевого сообщества. Желаю организаторам и участникам форума интересных дискуссий, новых полезных знаний и успехов в практической реализации задуманных планов, – подчеркнул Ирек Файзуллин.
В своей приветственной речи министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков отметил, что без современных информационных технологий невозможно представить стабильное развитие нашего общества и сопутствующей инфраструктуры.
– Форум «Умный город – Умная страна» – это уникальная возможность обменяться передовым опытом и внедрить его на своих территориях. Нам особенно важно, чтобы развитие прослеживалось не только в городах федерального значения, но и в стране в целом. Кроме того, в процессе форума мы получим возможность познакомиться с новыми инициативами и технологиями. Желаю участникам и гостям форума продуктивной работы, полезных знакомств и новых идей, – сказал Александр Куренков.
С торжественным открытием IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна» поздравил присутствующих Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
– Добрый день, дорогие друзья! Многонациональный Башкортостан приветствует вас в Уфе – гостеприимном светлом городе. Для нас огромная честь принимать IV форум «Умный город» и огромная ответственность. Я искренне благодарю руководство министерства строительства, министерства жилищно-коммунального хозяйства, что нам доверено провести этот форум. Мы постараемся, чтобы вам было комфортно поработать. «Умный город» – это форум, настроенный на будущее, – подчеркнул Глава региона.
Отметим, что проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Деловая программа форума посвящена актуальным трендам и инновациям в области устойчивого развития территорий. Участники смогут представить свои проекты и обменяться опытом с экспертами из разных отраслей, таких как цифровая трансформация управления, строительство, образование, здравоохранение, туризм, транспорт, дорожное строительство и энергетика.
Стратегический партнер форума – компания Госкорпорации «Росатом», ведущий разработчик решений для Умного города – «Русатом Инфраструктурные решения». В качестве генеральных партнеров выступают ИТ-компании, обеспечивающие реализацию приоритетных государственных проектов – Sitronics Group и Ujin (ООО «Юникорн»). Официальный партнер форума – ГК «КОРТРОС». Официальный Банк форума – ПАО Сбербанк. В числе партнеров: ООО «ФОРС – Центр разработки».
Полная информация о форуме «Умный город».