Еще три банка в Грузии перестали обслуживать «Юнистрим»

Грузинские банки «Карту» и Терабанк, а также филиал казахстанского Halyk Bank в Грузии приняли решение о приостановке переводов денежных средств российской платежной системой «Юнистрим», которая попала в санкционный список США. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в банке «Карту» проинформировали о том, что работа с «Юнистрим» приостановлена с понедельника. Там отметили, что у системы технические неполадки, поэтому обслуживать переводы не представляется возможным.

Кроме того, приостанавливают обслуживание системы «Юнистрим» в Терабанке, контрольным пакетом акций которого владеют ОАЭ, и Halyk Bank.

В грузинском Прокредитбанке, а также филиалах азербайджанского Паша банка и турецкого Ишбанка отметили, что ранее работа с системой не велась.

На прошлой неделе в банках TBC, «Либерти», Банке Грузии, Кредо банке, а также Базисбанке проинформировали о приостановке работы системы «Юнистрим».