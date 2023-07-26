Греф заявил, что в Сбере более 90% переводов между физлицами являются бесплатными

"У нас такой проблемы, честно сказать, и не существует, потому что у нас около 80% это переводы до 50 тыс. рублей, и они у нас не облагаются никакими комиссиями. Кроме того, по подписке "Прайм" это бесплатно. В целом у нас порядка 95% транзакций бесплатные. Там очень небольшая часть платная, это делается в первую очередь не столько ради денег, а чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, в кулуарах совещания о развитии туризма и гостеприимства в РФ, которое прошло на территории курорта "Манжерок" в Республике Алтай.