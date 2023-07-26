Авиакомпаниям в четыре раза повысят штраф за задержку рейса

Госдума приняла закон о повышении штрафов для авиаперевозчиков за задержку вылета самолета во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА Новости.

© Unsplash.com

Сумма штрафа увеличится с 25 руб. до 100 руб. в час в расчете на одного пассажира. Проект закона был внесен еще в феврале 2018 года, в том же году он прошел первое чтение.

Проект предлагает внести в Воздушный кодекс РФ норму, предполагающую внесение штрафа за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения. Поправка вступит в силу с 1 апреля следующего года.

Также в Воздушном кодексе появится понятие «беспилотная авиационная система» (БАС) – это комплекс, который включает в себя БПЛА, средства управления полетом и другое. Кроме того, появится пункт, который регулирует обязательную сертификацию специального оборудования, включая электросвязь и наземное оборудование.