Шведская компания H&M обвинила китайского ритейлера Shein в плагиате

Шведский бренд H&M подал в суд на китайский ритейлер Shein за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Independent.

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Компания H&M обвинила китайского ритейлера быстрой моды Shein в незаконном копировании своих дизайнерских решений. Шведский бренд требует от китайского конкурента возмещения материального ущерба и запрета на повторение своих моделей в будущем. В качестве доказательств того, что Shein украли дизайн компании, в материалы дела были включены фотографии десятков оригинальных вещей H&M — от купальников до свитеров.

«Компания Shein в ряде случаев нарушила права на наши дизайнерские решения, поэтому подали этот иск. Поскольку дело еще не закрыто, мы решили воздержаться от дальнейших комментариев», — рассказал изданию представитель H&M.

Согласно судебным документам, H&M подала в гонконгский суд иск против Shein Group и гонконгской компании Zoetop Business еще в 2021 году. Первые слушания по делу прошли 21 июня, следующее заседание суда назначено на 31 июля.

Китайский ритейлер не первый раз обвиняют в плагиате. В разное время иски против Shein подавали такие бренды, Ralph Lauren, Levi Strauss, Dr Martens и другие.