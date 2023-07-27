Mastercard потребовала от банков США запретить транзакции с марихуаной

Платежная система Mastercard потребовала от банков США ввести запрет на транзакции с марихуаной по дебетовым картам. Об этом сообщает Reuters .

«В соответствии с нашей политикой мы проинструктировали финансовые учреждения, которые предлагают платежные услуги торговцам каннабисом и подключают их к Mastercard, прекратить такую деятельность», — отметил представитель компании.

Уточняется, что большинство кредитных организаций в стране и так не обслуживают компании, которые занимаются производством или распространением каннабиса, так как марихуана остается незаконной на федеральном уровне.