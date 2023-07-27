СМИ узнали о намерении «Ленты» выкупить региональную сеть «Монетка»

Ретейлер «Лента», принадлежащий миллиардеру Алексеу Мордашову, приступил к переговорам о покупке сети «Монетка», которая присутствует на Урале. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Сеть «Монетка» включает в себя более 2000 дискаунтеров в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах региона.

Ожидается, что они будут функционировать и под старым названием после того, как сделка завершится. Также подчеркивается, что под эту же марку могут перейти супермаркеты сети «Семья» в Перми. Они были приобретены «Лентой» два года назад.

Информации о размере сделки пока нет. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, такая покупка обойдется «Ленте» в 60–70 млрд рублей. Максимальная стоимость региональной сети может доходить до 100 млрд рублей, уточнил он.

Бурмистров обратил внимание на то, что «Монетка» является одной из быстрорастущих региональных сетей в своем сегменте.

Компанию основали в 2021 году.