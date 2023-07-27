В России сокращается производство пивных напитков

В России сократилось производство пивных напитков, которые отличаются по рецептуре от оригинального пива. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Росалкогольрегулирования.

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К неклассическим пивным напиткам относят те, в которых при варке используют кроме солода, хмеля и пивных дрожжей дополнительные ингредиенты. К ним относятся марки Essa, Velkopopovicky Kozel Cerny, Schlitz Weissbier, Hoegaarden и другие.

По информации организации, в первом полугодии 2023 года заводы выпустили 48,38 млн декалитров (дал) подобной продукции. Это на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом производство пива крепостью от 0,5 до 8,6% за это время выросло на 0,2% — до 353,26 млн дал.