США решили принять меры в связи с подорожанием российской нефти

США решили принять меры по сохранению эффективности потолка цен на российскую нефть на фоне того, что цены на нее превысили 60 долларов за баррель, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Администрация президента Джо Байдена готовится к «мягкому принуждению» западных компаний, обслуживающих перевозки нефти, к соблюдению предельной цены. О необходимости соблюдать санкции США напомнят трейдерам, страховщикам и владельцам танкеров.

Потолок цен в 60 долларов предполагает, что западным компаниям запрещено предоставлять услуги по транспортировке и страхованию партий российской нефти, если она продается по цене выше установленного лимита. Кроме того, при этих условиях фирмам нельзя оказывать брокерские услуги и проводить финансирование операций.

Как сообщают источники, Белый дом выбрал «мягкую» тактику давления и не будет грозить применением жестких мер в отношении нарушителей.

«Первоначальный замысел Минфина — проявить мягкость, а не "обрушиваться молотом" на владельцев танкеров. Он будет принуждать, но принуждать тихо, с помощью писем и звонков», — рассказал собеседник агентства.

Белый дом будет действовать таким образом, чтобы не вызвать ценовых шоков на мировом нефтяном рынке — высокие цены на энергоносители будут угрожать политическому будущему Байдена, который претендует на переизбрание в 2024 году, отмечают источники.