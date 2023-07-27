Магазинам "Пятерочка" в Петербурге запретили продавать алкоголь

Лицензию на продажу алкоголя сети "Пятерочка" в Санкт-Петербурге приостановили из-за случая, который произошел еще в 2020 году. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель Х5 Group.

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"Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя <...> принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что соответствующий штраф компания оплатила в том же году. По его словам, сейчас Х5 Group делает все возможное, чтобы возобновить действие лицензии.