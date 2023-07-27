Иранская майнинговая компания появится на российском рынке

Платформа Dara Miner, деятельность которой одобрена иранскими финансовыми регуляторами, объявила о стратегическом партнерстве с BitRiver, благодаря которому частные майнеры из Ирана получат доступ к услугам майнинга биткоина в России. Об этом пишет РБК.

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Dara Miner намерена выйти на российский рынок добычи криптовалюты и предоставлять своим клиентам услуги майнинга «под ключ», включая хостинг и обслуживание оборудования.

По прогнозам BitRiver, на горизонте одного года российские вычислительные мощности могут быть задействованы иранскими пользователями в объеме до 150 МВт.

BitRiver располагает девятью действующими дата-центрами общей мощностью 300 МВт. Компания также анонсировала строительство центра обработки данных для майнинга в Бурятии, запуск которого намечен на текущий год.