Иранская майнинговая компания появится на российском рынке
Платформа Dara Miner, деятельность которой одобрена иранскими финансовыми регуляторами, объявила о стратегическом партнерстве с BitRiver, благодаря которому частные майнеры из Ирана получат доступ к услугам майнинга биткоина в России. Об этом пишет РБК.
Dara Miner намерена выйти на российский рынок добычи криптовалюты и предоставлять своим клиентам услуги майнинга «под ключ», включая хостинг и обслуживание оборудования.
По прогнозам BitRiver, на горизонте одного года российские вычислительные мощности могут быть задействованы иранскими пользователями в объеме до 150 МВт.
BitRiver располагает девятью действующими дата-центрами общей мощностью 300 МВт. Компания также анонсировала строительство центра обработки данных для майнинга в Бурятии, запуск которого намечен на текущий год.
Ранее одиночному майнеру с вычислительной мощностью оборудования в 750 TH/s удалось успешно добыть блок биткоина за номером 790 958. Сумма вознаграждения майнера составила 6,25 BTC (около $170 тысяч).