Минтранс обещал выполнить все обязательства по компенсациям за льготные авиабилеты
Все обязательства по компенсациям авиакомпаниям за льготные авиабилеты будут выполнены в полном объеме, заявило Министерство транспорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как подчеркнули в ведомстве, реализуемая политика направлена на то, чтобы сохранить доступность авиаперелетов для всех жителей. Там также заверили, что тарифы, установленные в рамках программы субсидирования, повышаться не будут.
В настоящее время основным способом облегчения внутренних перевозок является государственное субсидирование, на которое в 2023 году выделено около 25 млрд. рублей. В Минтрансе сообщили, что в 2022 году на Дальний Восток по льготным ценам было перевезено более двух миллионов пассажиров, а за первые 6 месяцев 2023 года по 132 маршрутам из этого региона выехало около 818 тыс. человек.
Внесенная министерством поправка в схему предоставления льгот на авиаперевозки позволяет получить потенциальную компенсацию в 2024 году и в любом последующем финансовом году.
Ранее сообщалось, что Минтранс не сможет в этом году погасить долг в 2,8 млрд руб. перед авиаперевозчиками за льготные рейсы на Дальний Восток, совершенные в 2022 году. Дефицит субсидии на 2032 год составляет 4,3 млрд руб.