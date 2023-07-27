Минтранс обещал выполнить все обязательства по компенсациям за льготные авиабилеты

Все обязательства по компенсациям авиакомпаниям за льготные авиабилеты будут выполнены в полном объеме, заявило Министерство транспорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Как подчеркнули в ведомстве, реализуемая политика направлена на то, чтобы сохранить доступность авиаперелетов для всех жителей. Там также заверили, что тарифы, установленные в рамках программы субсидирования, повышаться не будут.

В настоящее время основным способом облегчения внутренних перевозок является государственное субсидирование, на которое в 2023 году выделено около 25 млрд. рублей. В Минтрансе сообщили, что в 2022 году на Дальний Восток по льготным ценам было перевезено более двух миллионов пассажиров, а за первые 6 месяцев 2023 года по 132 маршрутам из этого региона выехало около 818 тыс. человек.

Внесенная министерством поправка в схему предоставления льгот на авиаперевозки позволяет получить потенциальную компенсацию в 2024 году и в любом последующем финансовом году.