Эксперт оценила вероятность резкого снижения розничных цен на бензин в РФ

Что касается розничных цен, то за последние полтора месяца бензин подорожал ровно на 1 рубль. Это связано и с геополитической обстановкой, и с удорожанием стоимости дизельного топлива, которая, как правило, всегда подтягивает стоимость бензина. Кроме того, сказался бесконтрольный экспорт, который на сегодняшний день Минэнерго приняло решение урегулировать. И оптовые цены уже пошли на снижение. При этом оно небольшое, и конечные потребители, скорее всего, этого снижения не увидят.

Анастасия Бунина Эксперт топливного рынка