Эксперт оценила вероятность резкого снижения розничных цен на бензин в РФ
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в разговоре с Рамблером прокомментировала ситуацию с ростом цен на бензин в России, отметив что в ближайшей перспективе резкое снижение стоимости топлива для розничных потребителей маловероятно.
Что касается розничных цен, то за последние полтора месяца бензин подорожал ровно на 1 рубль. Это связано и с геополитической обстановкой, и с удорожанием стоимости дизельного топлива, которая, как правило, всегда подтягивает стоимость бензина. Кроме того, сказался бесконтрольный экспорт, который на сегодняшний день Минэнерго приняло решение урегулировать. И оптовые цены уже пошли на снижение. При этом оно небольшое, и конечные потребители, скорее всего, этого снижения не увидят.Анастасия Бунина Эксперт топливного рынка
Эксперт предположила, что в дальнейшем темпы роста потребительских цен на бензин будут незначительными.
"Думаю, что рост цен на колонках будет небольшим - не таким "зверским", каким он был в последние полтора месяца. Дальше цена будет сдержанной", — сказала Бунина.
На фоне текущей ситуации с оптовыми ценами разумная розничная цена бензина марки АИ-95 в сентябре может составить 57 руб. за литр, допустила она.
"Это рост больше, чем на 50 копеек или на 1 рубль. Но, скорее всего, цена просто упадет к [цене] закупки. Поэтому максимум, куда она может "доехать", — это 55,50 или 55,30 руб. за литр", — отметила эксперт.
Вместе с тем Бунина ответила на вопрос о том, существует ли сценарий, при котором цена на бензин для розничных потребителей в России резко снизится.
"Такое маловероятно: сейчас все бензоколонки, все крупные вертикально-интегрированные компании работают на грани фола между оптовой ценой и той ценой, которая есть на стеле АЗС. На сегодняшний день они практически не покрывают свои затраты на аренду, содержание персонала, электричество и так далее. Разница по стоимости закупки литра бензина и по стоимости его реализации слишком мала", — заключила она.
Ранее в Госдуме предложили повысить экспортную пошлину на нефть, чтобы усилить механизм сдерживания роста цен на топливо, в частности на бензин.