Qiwi опровергла информацию о том, что у "Киви банка" могут отозвать лицензию

"Слухи о том, что у "Киви банка" могут отозвать лицензию, недостоверны. Суть предписания регулятора "Киви банку" уже была нами озвучена в пресс-релизе от 25 июля. В предписании нет упоминаний про лицензию", - рассказали в пресс-службе.