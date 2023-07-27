Qiwi опровергла информацию о том, что у "Киви банка" могут отозвать лицензию
Сообщения в СМИ о том, что у "Киви банка" могут отозвать лицензию, недостоверны - в предписании от Банка России об этом не упоминается, заявили ТАСС в группе Qiwi.
"Слухи о том, что у "Киви банка" могут отозвать лицензию, недостоверны. Суть предписания регулятора "Киви банку" уже была нами озвучена в пресс-релизе от 25 июля. В предписании нет упоминаний про лицензию", - рассказали в пресс-службе.
Ранее информация о возможном отзыве лицензии у банка появились в Telegram-каналах.