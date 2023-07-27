В Qiwi опровергли информацию о возможном отзыве лицензии у «Киви банка»

Сообщения в СМИ о возможном лишении лицензии «Киви банка» не соответствуют действительности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы Qiwi.

Ранее в Telegram-каналах появились публикации о том, что у банка якобы могут отозвать лицензию.

«Слухи о том, что у «Киви банка» могут отозвать лицензию, недостоверны», - заявили в пресс-службе.

В Qiwi отметили, что в предписании от Банка России не упоминается о подобных мерах.