СМИ: Великобритания разрешила российским бизнесменам тратить крупные суммы в стране

Власти Соединенного Королевства разрешили российским бизнесменам, проживающим на территории государства, тратить на свои потребности крупные суммы, несмотря на ограничительные меры и блокировки банковских счетов. Об этом пишет обозреватель Джейн Бредли в статье для The New York Times.

По данным автора статьи, британские власти стали выдавать предпринимателям особые лицензии, в рамках которых россияне могут расходовать на свои цели свыше $1 млн в год.

Бредли уточнила, что в Минфин королевства поступили свыше тысячи заявок на получение лицензий. В общей сложности, были одобрены 82 заявки, остальные находятся на рассмотрении.