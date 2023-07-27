Путин одобрил сделку по продаже активов нефтесервисной компании Eriell в РФ

В рамках сделки две структуры компании получит ООО «Металлcеверcтрой». Фирма была зарегистрирована в 2021 году, а в 2022-м понесла чистый убыток в 264 миллиона рублей, пишет Forbes со ссылкой на данные СПАРК.

Накануне Bloomberg предупредил, что западные компании, имеющие бизнес в России, рискуют потерять все активы и инвестиции в стране. Опасения обострились после того, как президент поручил передать местные активы Danone и «Балтики» под контроль государства. Такое действие стало неожиданным для западных владельцев, в настоящее время они расследуют ситуацию. В Danone уверяют, что обесценение активов не повлияет на капитал компании.