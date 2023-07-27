В «Пятерочках» Петербурга приостановили лицензию на продажу алкоголя

В «Пятерочках» Санкт-Петербурга приостановили лицензию на продажу алкоголя
В пресс-службе компании X5 Group, которая управляет сетью супермаркетов «Пятёрочка», сообщили, что лицензия на продажу алкоголя в магазинах Санкт-Петербурга была приостановлена. Об этом пишет ТАСС.
Причиной приостановки лицензии, по словам представителей компании, стал случай трёхлетней давности, когда в супермаркете продали алкоголь несовершеннолетнему. Там также добавили, что компания уже принимает меры по разрешению возникшей ситуации.
«Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в магазинах "Пятёрочка" в Санкт-Петербурге принято лицензирующими органами в связи со случаем трёхлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году. Мы уже применяем все меры по скорейшему возобновлению лицензий», – рассказали в X5 Group.
Ранее в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» Екатеринбурга произошел массовый сбой касс.