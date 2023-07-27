В «Пятерочках» Петербурга приостановили лицензию на продажу алкоголя

«Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в магазинах "Пятёрочка" в Санкт-Петербурге принято лицензирующими органами в связи со случаем трёхлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году. Мы уже применяем все меры по скорейшему возобновлению лицензий», – рассказали в X5 Group.