Линзы Johnson & Johnson решили убрать из перечня параллельного импорта

Контактные линзы американской компании Johnson & Johnson, которые продаются в России под брендом Acuvue, решили не вносить в перечень параллельного импорта. Об этом со ссылкой на первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова сообщает РИА Новости.

Продукция Johnson & Johnson не появится в обновленном перечне, так как компания предложила обеспечить поставки уже на следующий день после заявления Минпромторга об их возможном ввозе в Россию без разрешения правообладателя, заявил Осьмаков.

Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, которые разрешены к параллельному импорту, 27 июля. По словам замглавы ведомства, в ближайшее время список будет направлен в Минюст. Новый перечень может быть подготовлен через два-три месяца.

В мае 2023 года Вашингтон в рамках санкционного давления на Россию распространил режим экспортного контроля на медицинское оборудование. В результате в перечне товаров, которая подлежит различным ограничениям при экспорте в Россию, оказались контактные линзы и солнцезащитные очки.

После решения США в России заговорили об угрозе возможной нехватки линз. Спрос и цены на товары подскочили в разы. В Минпромторге пообещали, что в случае прекращения поставок из-за рубежа рассмотрят вопрос о включении контактных линз ушедших брендов в список параллельного импорта.