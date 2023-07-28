В Европе обнаружили крупнейшее с прошлого века месторождение газа

Австрийский нефтегазовый концерн OMV заявил об обнаружении новой газовой скважины, которая позволит компании увеличить добычу природного газа на 50 процентов, говорится на сайте компании.

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Скважина Wittau Tief-2a оказалась крупнейшим открытием за последние 40 лет. Она расположена в Нижней Австрии, ее потенциально извлекаемые ресурсы составляют 48 тераватт в час, что эквивалентно 28 миллионам баррелей нефтяного эквивалента. Компания ожидает увеличить добычу газа на 50 процентов после полной разработки месторождения. После пяти месяцев использования была пробурена финальная скважина глубиной пять тысяч метров. В OMV назвали открытие «захватывающей новостью» как для самой компании, так и для ее клиентов.

Ранее австрийская компания заявила, что продолжит закупать газ у «Газпрома» по долгосрочному контракту несмотря на санкции. В OMV отметили, что будут приобретать топливо из любого источника, пока он является юридически приемлемым.