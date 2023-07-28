«МегаФон» автоматизировал мониторинг водоснабжения в городе Геленджике

Компания «Концессии водоснабжения -— Геленджик», управляющая коммунальной инфраструктурой курортного города, внедрила цифровое решение «МегаФона» «Онлайн-мониторинг воды». Оно позволяет с высокой точностью отслеживать фактический объем потребления воды, говорится в сообщении оператора связи.

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Решение «МегаФона» реализовано на базе технологии интернет вещей c использованием специализированного стандарта Nb-IoT на частоте 800 мегагерц. Он обеспечивает высокое проникновение сигнала к узлам учета — специальным модулям, которые находятся под землей — в подвальных помещениях и канализационных колодцах. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга, разработанную «МегаФоном», по выделенному каналу связи. Также данные автоматически резервируется, поэтому их всегда можно восстановить.

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В личный кабинет ресурсоснабжающей организации данные с приборов учета поступают каждый час. Такой график помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить ее подачу. Для курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется.

На первом этапе под контролем «умных» счетчиков оказалось 100 объектов — гостиницы, частные и многоэтажные дома. Решение помогло поставщику автоматизировать систему выставления счетов управляющим компаниям и владельцам частных объектов: данные с платформы направляются напрямую в биллинг. Также благодаря решению «Онлайн-мониторинг воды» от «МегаФона», которое исключает человеческий фактор из системы расчетов, компания увеличила выручку от реализации воды с объектов, подключенных к «умным» счетчикам более чем на 10 процентов.

Как отмечает директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФона» Александр Осипов, цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом является драйвером роста рынка интернета вещей.

«Следующий этап — отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений — обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса», — добавил Александр Осипов.