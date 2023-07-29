"ФосАгро" может увеличить поставки удобрений в Африку

«ФосАгро» планирует за три года удвоить поставки удобрений в страны Африки. Об этом заявил гендиректор компании Михаил Рыбников, сообщает РИА Новости.

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На форуме «Россия – Африка» Рыбников рассказал, что расширить экспорт поможет новый завод-миллионник в Волхове (Ленинградская область). Завод расположен рядом с балтийскими портами, ориентированными на экспорт продукции в дружественные страны.

В последние годы «ФосАгро» нарастила поставки в Африку в 4,5 раза. В 2018 поставлялось 117,9 тысячи тонн удобрений. В 2022 показатель вырос до 540 тысяч тонн.

За минувший год экспортные поставки компании на африканский континент выросли на четверть. Сейчас «ФосАгро» является крупнейшим российским экспортером в 21 страну Африки.

Компания производит 57 марок удобрений, включая 16 марок с микроэлементами. Удобрения не содержат опасных концентраций кадмия и других токсичных веществ.