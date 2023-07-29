В Нацбанке Таджикистана заявили о работе системы «Юнистрим» только с рублями

В российской системе «Юнистрим», которая попала под санкции США, переводы из Таджикистана и в республику возможны только в рублях. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте Национального банка Таджикистана.

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Там уточнили, что такие переводы могут быть осуществлены без открытия банковского счета.

«Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, банковская система Таджикистана создала благоприятные условия и в настоящее время граждане могут беспрепятственно осуществлять перевод средств в иностранных валютах — долларах США, евро и российских рублях — через систему SWIFT с использованием банковского счета через банковскую платежную карту, электронные кошельки, а также мобильные приложения», — сообщил финансовый регулятор.