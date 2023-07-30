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СМИ: Компании Латвии продолжили экспорт в Россию несмотря на санкции

Латвийское ТВ провело журналистское расследование и выяснило, что сотни предприятий республики продолжают экспортировать продукцию в Россию. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

СМИ: Компании Латвии продолжили экспорт в Россию несмотря на санкции
© depositphotos.com

В Россию из прибалтийской республики осуществляются поставки продуктов, алкоголя, медикаментов, текстиля. Также в списке различные механизмы и электрооборудование.

«Есть информация, что реальный объем поставляемой в Россию латвийской продукции куда больше», - сообщают авторы расследования.

Ранее в Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов заявили, что республика потеряла 30% туристов из-за разрыва связей с Россией. Компенсация этого потока невозможна.

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