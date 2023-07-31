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«Тинькофф» ввел комиссию за пополнение «Мира» через банкоматы сторонних банков

«Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за пополнение карт платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних кредитных организаций. Меры вступают в силу с понедельника, 31 июля, передает ТАСС.

«Тинькофф» ввел комиссию за пополнение «Мира» через банкоматы сторонних банков
© globallookpress.com

Комиссию будут взимать в соответствии с тарифом расчетной карты.

В поддержке банка отметили, что среди партнеров банка «Тинькофф» — МТС, МКБ, ВТБ, «Открытие» «Почта банк». Там также подчеркнули, что через банкоматы данных кредитных организаций можно пополнить карты без комиссии до 150 тыс. рублей за расчетный период, с сервисом Premium — до 500 тыс. рублей.

Как уточнили в банке, если пополнить больше, то будет комиссия 2% от суммы превышения.

Ранее сообщалось о прекращении работы за границей карт UnionPay «Тинькофф банка». Это обусловлено введенными антироссийскими санкциями. При этом в России карты продолжат работать.

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