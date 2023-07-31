«Тинькофф» ввел комиссию за пополнение «Мира» через банкоматы сторонних банков

«Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за пополнение карт платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних кредитных организаций. Меры вступают в силу с понедельника, 31 июля, передает ТАСС.

Комиссию будут взимать в соответствии с тарифом расчетной карты.

В поддержке банка отметили, что среди партнеров банка «Тинькофф» — МТС, МКБ, ВТБ, «Открытие» «Почта банк». Там также подчеркнули, что через банкоматы данных кредитных организаций можно пополнить карты без комиссии до 150 тыс. рублей за расчетный период, с сервисом Premium — до 500 тыс. рублей.

Как уточнили в банке, если пополнить больше, то будет комиссия 2% от суммы превышения.