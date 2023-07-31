ФАС проверит новый вид рекламы букмекеров в соцсетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку рекламных интеграций, которые букмекерские компании запустили в социальной сети «ВКонтакте» в начале июля. Об этом пишет РБК.

Компании 1Win и Mostbet разместили рекламу нового типа - небольшие анимированные или статичные логотипы на изображениях или видео, которые трансформировались в промокоды. Такие ролики появились в различных соцсетях.

Рекламные интеграции были размещены в юмористических сообществах и пабликах без определенной тематики или специализации. ФАС отметила, что страницы в социальных сетях не соответствуют критериям разрешенных для рекламы букмекеров ресурсов. При этом в пресс-службе VK сообщили, что «ВКонтакте» удаляет подобную рекламу.

Напомним, деятельность 1Win и Mostbet на территории России считается нелегальной, и их официальные сайты заблокированы. В законе «О рекламе» возможности букмекерских контор для продвижения регулируются статьей 27 «Реклама основанных на риске игр, пари».

В сети букмекерские конторы могут давать рекламу только на определенных ресурсах. Кроме того, у нее должна быть маркировка с идентификатором для прослеживаемости и учета информации в Едином реестре интернет-рекламы.