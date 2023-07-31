Стало известно о поставках Британией в РФ оборудования вопреки санкциям

Великобритания осуществляет поставки в РФ ключевого промышленного оборудования для добывающих отраслей вопреки «самым суровым санкциям». Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные о торговле, полученные совместно газетой и группой расследователей Data Desk.

В публикации говорится, что, несмотря на рестрикции, «британским компаниям по-прежнему разрешено экспортировать оборудование».

В частности, как отмечается, строительная компания Hill & Smith по итогам прошлого года сообщила об отсутствии «прямых клиентов или поставщиков из РФ». Вместе с тем, согласно экспортным данным, одна из ее дочерних фирм Берgen Pipe Supports (India) Private Limited до сих пор осуществляет поставки в Россию трубных опор, которые устанавливаются на газопроводах.

Также автор подчеркивает, что и другие фирмы из Великобритании, вероятно, поставляют на территорию РФ оборудование, которое необходимо для поддержания ключевых направлений добывающей отрасли.