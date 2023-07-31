Бизнес-форум «Цифровой девелопмент-2023» пройдет 31 октября

31 октября 2023 года на площадке центра конференций «Сегодня» (Swissotel «Красные Холмы», г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.6) эксперты по цифровизации строительной отрасли обсудят актуальные вопросы с представителями бизнеса, представят практики использования нововведений и определят точки роста.

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В фокусе внимания участников форума - решения, направленные на увеличение темпов строительства, снижение количества административных процедур, переход ключевых процессов в электронный вид, а также рост прозрачности данных при развитии единого информационного контура, который призван обеспечить контроль качества и надёжности предоставляемых услуг.

На повестке: перспективные технологии, революционизирующие отрасль, проблемы их регулирования и процесс реализации, а также новые тенденции в экономике и механике девелоперских проектов.

Мы приглашаем к участию: ключевых лиц застройщиков, строительных компаний, ведущих федеральных и региональных девелоперов, разработчиков новейших цифровых систем, а также представителей компаний с успешно внедренными и проектируемыми смарт-системами.

Подробности и регистрация на сайте форума.

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