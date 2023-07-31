Бизнес-форум «Цифровой девелопмент-2023» пройдет 31 октября в Москве
31 октября 2023 года на площадке центра конференций «Сегодня» (Swissotel «Красные Холмы», г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.6) эксперты по цифровизации строительной отрасли обсудят актуальные вопросы с представителями бизнеса, представят практики использования нововведений и определят точки роста.
В фокусе внимания участников форума - решения, направленные на увеличение темпов строительства, снижение количества административных процедур, переход ключевых процессов в электронный вид, а также рост прозрачности данных при развитии единого информационного контура, который призван обеспечить контроль качества и надёжности предоставляемых услуг.
На повестке: перспективные технологии, революционизирующие отрасль, проблемы их регулирования и процесс реализации, а также новые тенденции в экономике и механике девелоперских проектов.
Мы приглашаем к участию: ключевых лиц застройщиков, строительных компаний, ведущих федеральных и региональных девелоперов, разработчиков новейших цифровых систем, а также представителей компаний с успешно внедренными и проектируемыми смарт-системами.
Подробности и регистрация на сайте форума.
Скидка 30% при регистрации участников по промокоду ПРО30
*Для представителей IT-подразделений и цифровой трансформации строительных организаций, а также руководителей направлений по цифровизации девелоперских компаний регистрация бесплатная (количество билетов ограничено!) Подать заявку необходимо до 25.09.23 г. на e-mail организатора в формате: ФИО/Компания/Должность/E-mail/Тел.