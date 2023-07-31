UBS планирует закрыть большинство счетов россиян в Credit Suisse

Швейцарский банк UBS, который в июне 2023 года закрыл сделку по покупке Credit Suisse, вводит новые ограничения для россиян. В частности, UBS планирует расстаться с 50-75% клиентской базы Credit Suisse, особенно пострадают граждане России. В частности, речь идет о клиентах банка с российскими паспортами, но которые проживают за границей, пишет швейцарское издание NZZ со ссылкой на источники.

Как пишет издание, UBS занимает более консервативную позицию в части рисков по сравнению с Credit Suisse, при этом банк хочет внедрить свои принципы управления рисками в объединенной кредитной организации. UBS и Credit Suisse должны соблюдать одинаковые правила по вопросам санкций и отмывания денег, также считают регуляторы.

Ранее руководство UBS уже запретило Credit Suisse принимать новых клиентов из России, Беларуси, Молдовы, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также из Косово и Албании и других государств, рассказывали Financial Times источники. Запрет объясняется стремлением закрыть возможность отмывать деньги, снизить риски взяток и коррупции.