Основатели университетских стартапов примут участие в интенсиве «Архипелаг 2023»

28 июля – 7 августа в Новосибирске пройдет проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023». Участники мероприятия будут работать над задачами в области развития аэробеспилотников, новыми инициативами в сфере биотехнологий, повышения качества жизни и социального развития.

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Стартапы-участники федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» примут участие в работе Акселератора НТИ (Национальной технологической инициативы), где вместе с наставниками прокачают проекты и разработают «дорожную карту» развития, а также в крупнейшем в России форуме беспилотных авиационных систем (БАС).

В числе проектов: отечественный комплекс распознавания жестов операторов беспилотников, разработка в части улучшения позиционирования дронов в полете и программа распознавания движущихся объектов в системах оперативного авиационного мониторинга.

Также акселерацию пройдут проекты Полины Агеевой из Пятигорского медико-фармацевтический института – филиала «Волгоградского государственного медицинского университета» по производству инновационного противопролежневого матраса и стартап Алексея Балако из Новосибирского государственный технического университета по созданию автоматизированной установки по получению биогаза из отходов фермерского хозяйства. Владимир Антипенко из Пензенского госуниверситета представит портативный анализатор для диагностики состава тела человека с помощью измерения электрического сопротивления различных частей организма.

В форуме примет участие руководитель стартап-студии Грозненского государственного нефтяного технического университета им. ак. М.Д. Миллионщикова Мансур Арсанукаев.

«Уверен, что “Архипелаг” станет местом вдохновения и инноваций, где лучшие отечественные умы соберутся, чтобы обсудить технологии будущего, а самые ловкие пилоты покажут класс управления дронами. Не сомневаемся, что эти полторы недели пролетят незаметно, и совместные усилия экспертов от бизнеса и образования будут способствовать развитию беспилотных и биотехнологий, улучшению качества жизни. Для нас особенно важно поддерживать и внимательно следить за проектами победителей конкурса “Студенческий стартап”. Пусть участие в Акселераторе НТИ станет хорошим стартом для воплощения их проектов в жизнь», - отметил он.

Ожидается, что в интенсиве примет участие более 2 тыс. экспертов, специалистов, представителей̆ бизнеса, научных и образовательных учреждений, региональных властей.

Справочная информация

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» помогает раскрыть потенциал студентов, аспирантов и сотрудников вузов, а также создать инновационные решения и вывести их на рынок.

За первый год реализации проект охватил 72 российских региона. Заработали 19 стартап-студий, более 30 тыс. студентов и сотрудников вузов прошли тренинги предпринимательских компетенций, а 170 тысяч – прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и «Предпринимательских Точек кипения».