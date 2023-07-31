Концерн Heineken заявил об усложнении условий выхода из российских активов
Пивоваренный концерн Heineken констатировал усложнение условий выхода из российских активов, следует из отчета за первое полугодие.
Согласно документу, «события в России показывают, что бизнесу стало сложнее получить разрешение на выход из активов», передает «Интерфакс».
В Heineken добавили, что подали заявку на одобрение сделки по продаже активов в апреле и продолжают работать над ее закрытием.
Ранее пивоваренный концерн Heineken заявил, что покинет российские активы в первой половине 2023 года.