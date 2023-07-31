Heineken заявил об усложнении условий выхода из российских активов

Пивоваренный концерн Heineken констатировал усложнение условий выхода из российских активов, следует из отчета за первое полугодие.

Согласно документу, «события в России показывают, что бизнесу стало сложнее получить разрешение на выход из активов», передает «Интерфакс».

В Heineken добавили, что подали заявку на одобрение сделки по продаже активов в апреле и продолжают работать над ее закрытием.