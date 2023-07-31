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Концерн Heineken заявил об усложнении условий выхода из российских активов

Пивоваренный концерн Heineken констатировал усложнение условий выхода из российских активов, следует из отчета за первое полугодие.

Heineken заявил об усложнении условий выхода из российских активов
© РИА Новости

Согласно документу, «события в России показывают, что бизнесу стало сложнее получить разрешение на выход из активов», передает «Интерфакс».

В Heineken добавили, что подали заявку на одобрение сделки по продаже активов в апреле и продолжают работать над ее закрытием.

Ранее пивоваренный концерн Heineken заявил, что покинет российские активы в первой половине 2023 года.