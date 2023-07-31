Россия расширила список товаров для параллельного импорта
Минпромторг России расширил список товаров, разрешенных для параллельного импорта страны. В частности, в него вошли фотоаппараты Canon и Sony и батарейки Duracell. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение.
По данным агентства, также в списке оказались бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, запчасти для автомобилей Isuzu. Линзы Acuvue в перечень не попали.
Напомним, что закон, разрешающий параллельный импорт, Путин подписал в 2022 году. Главной причиной такой меры стали западные санкции и прекращение поставок на рынок РФ иностранных товаров. Закон разрешает ввозить продукцию без согласия правообладателя через альтернативные каналы поставок, но не легализует контрафакт.
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