Россия расширила список товаров для параллельного импорта

Минпромторг России расширил список товаров, разрешенных для параллельного импорта страны. В частности, в него вошли фотоаппараты Canon и Sony и батарейки Duracell. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

По данным агентства, также в списке оказались бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, запчасти для автомобилей Isuzu. Линзы Acuvue в перечень не попали.