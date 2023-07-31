Банк UBS избавится от части российских клиентов Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует избавиться от части международных клиентов, которым оказывались услуги в банке Credit Suisse – ранее тот был поглощён UBS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно имеющейся информации, руководство может планировать избавиться от 50-75% клиентов. При этом в СМИ также сообщили, что такое решение было принято после того, как UBS «получил доступ к досье клиентов Credit Suisse»

Уточняется, что сильнее всех пострадают клиенты из России. Точный список клиентов, с которыми UBS планирует разорвать сотрудничество, пока неизвестен. Однако в СМИ сообщают, что в первую очередь это затронет «российских офшорных клиентов».

В самом банке UBS отказались комментировать эту информацию.