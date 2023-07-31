Jagermeister не стали исключать из списка параллельного импорта

Минпромторг России не стал исключать биттер (травяной ликер) Jagermeister из списка параллельного импорта, хотя ранее планировал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
О намерениях министерства исключить напитки Mast-Jagermeister из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, сообщалось 12 июля.
В понедельник, 31 июля, Россию по параллельному импорту. Позже агентство аннулировало это сообщение.
Немецкий концерн прекратил поставки своего алкоголя в Россию в начале ноября 2022 года. После этого продукцию компании внесли в перечень продукции, разрешенной к параллельному импорту в страну.
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