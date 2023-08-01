Приложение "Тинькофф банка" пропало из Google Play

Мобильное приложение «Тинькофф банка» больше нельзя скачать в Google Play – оно было удалено. На это обратило внимание агентство ТАСС.

21 июля власти США и Канады ввели рестрикции в отношении «Тинькофф банка». В самой кредитной организации тогда заявили, что, несмотря на ограничения, все сервисы, приложения и продукты банка будут работать в штатном режиме. Однако карты больше не будут работать за рубежом. Кроме того, пресс-служба анонсировала прекращение выпуска карт платежной системы Union Pay.