Raiffeisen Bank может выплатить в российский бюджет до 100 млн евро
Raiffeisen Bank International (RBI) в России может направить в российский бюджет до 100 млн евро в рамках «добровольного взноса» (windfall tax), говорится в отчете австрийской группы.
В конце июля 2023 года Госдума приняла закон, который устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.
Группа RBI ожидает, что налог для ее бизнеса в России может составить до 100 млн евро (при налоговой ставке 10%) или 50 млн евро (если ставка будет 5%).
По итогам 2022 год российский Райффайзенбанк заработал 2,1 млрд евро, что на 334,4% больше, чем в 2021 году. В середине марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине, группа RBI сообщила , что рассматривает различные сценарии, в том числе и уход из России. Однако позже — в начале 2023 года группа признала, что покинуть этот рынок ей будет сложно. Сейчас группа RBI рассматривает все возможные сделки по продаже российского банка или по выделению его за периметр группы.