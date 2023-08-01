Raiffeisen Bank может выплатить в российский бюджет до €100 млн

Raiffeisen Bank International (RBI) в России может направить в российский бюджет до 100 млн евро в рамках «добровольного взноса» (windfall tax), говорится в отчете австрийской группы.

В конце июля 2023 года Госдума приняла закон, который устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Группа RBI ожидает, что налог для ее бизнеса в России может составить до 100 млн евро (при налоговой ставке 10%) или 50 млн евро (если ставка будет 5%).