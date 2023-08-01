Raiffeisen откладывает уход из России

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сдвинул срок возможного выделения российских активов на конец декабря, пишет Reuters со ссылкой на слова CEO RBI Йоханна Штробля.

Ранее компания планировала завершить выделение российской «дочки» из своего бизнеса до 30 сентября 2023 года, однако это пока маловероятно, сказал Штробль. Вместе с тем, RBI по-прежнему рассматривает возможность продажи активов в России, добавил Штробль.

Сегодня компания опубликовала финансовые результаты. Чистая прибыль банка в апреле-июне сократилась до 578 млн евро по сравнению с 1,27 млрд евро в 2022 году за тот же период. Чистый процентный доход упал на 12% в годовом выражении и составил 1,36 млрд евро, чистый комиссионный доход снизился на 17% до 732 млн евро.

В компании также оценили сумму windfall tax. В случае применения 10% ставки свои налоговые выплаты RBI оценивает в 100 млн евро.

30 марта стало известно, что банк рассматривает продажу российских активов. Сообщалось, что для сохранения лицензии «дочка» Raiffeisen пока продолжит «некоторую банковскую деятельность» в стране в соответствии с условиями своей лицензии, а также будет поддерживать клиентов, в том числе тех, на кого повлияло снижение деловой активности компании в России.