Wildberries вышел на рынок Азербайджана

"Международная онлайн-платформа Wildberries расширяет географию и выходит на рынок Азербайджана. Благодаря началу работы в стране ее жители получат доступ к широкому ассортименту товаров, а представители местного бизнеса - возможность начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

Покупателям в Азербайджане доступен ассортимент, насчитывающий более 5 млн SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция): одежда и обувь, аксессуары, косметика, детские товары, техника и электроника, товары для дома, продукты, цифровые товары и другие. Товары можно получить в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), первый ПВЗ уже открыт в Баку.