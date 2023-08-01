«Детский мир» выкупил собственные акции через Мосбиржу

Группа компаний «Детский мир» сообщила о завершении выкупа акций у миноритариев через Мосбиржу.

Фирма купила более 12 млн обыкновенных акций ПАО «Детский мир» по итогам торгов в режиме «Выкуп: адресные заявки».

Подчеркивается, что оферта через биржу длилась с 30 мая. Она завершилась 28 июля.

Ускоренная оплата выкупаемых акций позволила заинтересовать акционеров-резидентов, считает группа. Компания ранее утверждала, что цена выкупа у миноритариев - 71,5 руб. за акцию.

Ожидается, что добровольная оферта «Детского мира» продлится до 8 августа.

В мае стало известно о завершении ретейлером процедуры реорганизации в форме выделения 100% дочерней операционной компании ООО «ДМ».