RAEX обновило ESG-рэнкинг российских компаний

Cбербанк поднялся на 47 строчек и получил ESG-рейтинг уровня АА в обновленном рейтинге российских компаний от рейтингового агентства RAEX, сообщает пресс-служба банка.

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ESG-рэнкинг составляется RAEX с 2018 года. Сейчас в него сходят 160 компаний. У каждой из них агентство оценивает ESG-риски и ключевые ESG-факторы (экология, социальная политика, управление).