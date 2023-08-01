«Цифра брокер» принудительно конвертировала валюту на счетах клиентов

Валюта клиентов компании «Цифра брокер» (ранее называлась «Фридом Финанс») была принудительно конвертирована в рубли. Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на выписки со счетов.

Подчеркивается, что по итогам торгов 31 июля остатки на счетах менее €100, а также в полном размере по не торгуемым на Мосбирже валютам, обнулились.

Информация об автоматической конвертации в соответствии с поручениями клиентов была подтверждена пресс-службой брокера.

В сообщении говорится, что в случае наличия по состоянию на начало торговой сессии понедельника на брокерском счете клиента денежных средств в евро в сумме менее 100 евро, «клиент поручает брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств на организованных торгах ПАО Московская биржа путем заключения сделок с инструментами с кодами инструментов (по выбору брокера): EURRUB_TOM; EURRUB_TMS».