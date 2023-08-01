В Бельгии задержали танкер за перевозку российской нефти

В бельгийском порту Антверпен задержали танкер Galatia. Об этом пишет морское издание Lloyd's List, ссылаясь на данные портового контроля Антверпена.

© Unsplash

По его информации, судно было задержано по решению местных властей. Как сообщается, танкер якобы использовался в схеме перевалки российских углеводородов с судна на судно в открытом море. Утверждается, что он входил в состав танкерного флота индийской компании Gatik Ship Management.

Как пишет Lloyd's List, в январе — феврале 2023 года танкер Galatia под флагом Сент-Китса и Невиса трижды заходил в порты Усть-Луга и Приморск для загрузки нефтепродуктов.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на международную морскую базу данных Equasis передавало, что к началу июля 2023 года Россия лишилась основной части танкерного флота индийской Gatik Ship Management, который использовался для перевозки нефти в другие страны. По данным Bloomberg, всего у компании осталось четыре судна.