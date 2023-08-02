В ВТБ заявили о полном восстановлении рынка кредитования в РФ

"Рынок кредитования полностью восстановился и показывает рекордные показатели", - сказал он в интервью телеканалу " Россия-24 ".

По словам Печатникова, за семь месяцев 2023 года банк ВТБ выдал уже 1,4 трлн рублей, из которых ипотечных кредитов было выдано на 675 млрд рублей. Таким образом, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года превысил 30%, отметил зампред правления банка.