ВТБ предложил новый метод борьбы с фишингом
ВТБ выступает за усиление борьбы с фишингом путем регистрации единого домена верхнего уровня, «.банк» или «.фин».
Предполагается, что «прописка» в нем будет возможна только при предъявлении регистратору банковской лицензии, заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников в интервью телеканалу «Россия 24», передает агентство «Прайм».
По его словам, разрешение на регистрацию банковских ресурсов необходимо выдавать только при предъявлении лицензии кредитной организации.
Благодаря созданию единого домена с понятным названием для всех финансовых организаций вопрос фишинга будет в значительной степени решен, подчеркнул Печатников. Как указал он, клиенты будут убеждаться в том, что сайт официальный.
Ранее в ВТБ заявили, что чаще всего на уловки преступников попадаются жительницы Москвы в возрасте от 39 лет, а наиболее распространенной схемой мошенничества остается социальная инженерия.