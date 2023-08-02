ВТБ предложил новый метод борьбы с фишингом

ВТБ выступает за усиление борьбы с фишингом путем регистрации единого домена верхнего уровня, «.банк» или «.фин».

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Предполагается, что «прописка» в нем будет возможна только при предъявлении регистратору банковской лицензии, заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников в интервью телеканалу «Россия 24», передает агентство «Прайм».

По его словам, разрешение на регистрацию банковских ресурсов необходимо выдавать только при предъявлении лицензии кредитной организации.

Благодаря созданию единого домена с понятным названием для всех финансовых организаций вопрос фишинга будет в значительной степени решен, подчеркнул Печатников. Как указал он, клиенты будут убеждаться в том, что сайт официальный.