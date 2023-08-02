В РФ могут подорожать импортные кондиционеры и посудомоечные машины

В России могут подорожать импортные кондиционеры и посудомоечные машины из-за появления таможенной пошлины. Как сообщает «Коммерсантъ», с соответствующей просьбой в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) обратилось правительство РФ.

Кабмин считает, что на кондиционеры, сплит-системы, вентиляторы и посудомоечные машины необходимо установить таможенную пошлину в 3-10%. По их оценке, в России есть достаточные производственные возможности для поставок такой техники в магазины. Сам проект подготовили для обеспечения «устойчивого развития отечественной радиоэлектронной промышленности».

При этом участники рынка предупреждают, что введение пошлин спровоцирует рост цен и сокращение ассортимента. Некоторые из них отмечают, что заинтересованы в защитной мере ряд китайских и турецких компаний. Они уже имеют в России производства и собираются расширить количество выпускаемой продукции.