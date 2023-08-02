Профессионального игрока в UNO готовы нанять за $4,5 тысячи в неделю
Компания Mattel ищет профессионального игрока в UNO, который будет знакомить людей с новой карточной игрой UNO Quatro. Об этом пишет New York Post.
В пресс-релизе компании Mattel сообщалось, что сотрудник на этой должности будет играть по четыре часа в день, четыре дня в неделю в течение четырех недель. Успешный кандидат будет зарабатывать $4444 за каждую неделю игры в UNO Quatro и обучение фанатов новым правилам.
«Мы постоянно ищем новые способы привлечения фанатов к игре в UNO, и благодаря общенациональному поиску первого главного игрока в UNO мы предлагаем фанатам сыграть в игру лично, чего они еще никогда не испытывали. Мы рады предложить должность лучшего игрока в UNO, чтобы помочь представить миру нашу совершенно новую игру UNO Quatro», — заявил в Рэй Адлер, вице-президент компании Mattel и глава глобального отдела игр в Лос-Анджелесе.
Основными требованиями к кандидату являются любовь к бренду UNO, общительность, позволяющая легко контактировать с публикой и привлекать к игре, а также возможность работать в Нью-Йорке.
Желающие могут подать заявку до 10 августа, разместив видеоролик в TikTok.