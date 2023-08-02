Профессионального игрока в UNO готовы нанять за $4,5 тысячи в неделю

«Мы постоянно ищем новые способы привлечения фанатов к игре в UNO, и благодаря общенациональному поиску первого главного игрока в UNO мы предлагаем фанатам сыграть в игру лично, чего они еще никогда не испытывали. Мы рады предложить должность лучшего игрока в UNO, чтобы помочь представить миру нашу совершенно новую игру UNO Quatro», — заявил в Рэй Адлер, вице-президент компании Mattel и глава глобального отдела игр в Лос-Анджелесе.