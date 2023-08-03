Эксперты из Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП) недавно провели опрос, в ходе которого было установлено, что в июле 42% российских промышленных предприятий столкнулись с дефицитом кадров, передает РБК.

Данный кадровый голод является максимальным с июля 1996 года. В тот период на нехватку рабочих рук жаловались 35% руководителей предприятий.

В материале отметили, что ИЭП проводит каждый месяц конъюнктурные опросы руководителей более чем 1 000 промышленных предприятий с 1992 года.

Причем отмечено, что кадровый дефицит ощущался уже в январе прошлого года. Буквально к октябрю 2022 года о проблеме сообщили 33% респондентов. Руководители предприятий считают, что причины этого кроются в введенных санкциях, интенсификации гособоронзаказа и частичной мобилизации.